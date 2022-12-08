В 2022 году в Петербурге направили 60 млн рублей на создание рабочих мест для инвалидов

В уходящем году петербургское правительство потратило 60 млн рублей на создание и усовершенствование рабочих мест для инвалидов, пишет ТАСС со ссылкой на зампреда комитета по труду и занятости Олега Довганюка.

"Эти субсидии помогают людям с инвалидностью строить свой бизнес, создавать новые рабочие места", - произнес чиновник перед журналистами.

По данным Довганюка, за последнюю неделю в его комитет обратилось 3700 инвалидов, и 54% из них уже удалось устроить на работу. До Нового года в планы чиновников входит организовать 250 новых специализированных рабочих мест, а 185 уже имеющихся мест будет приспособлено для людей с ограниченными возможностями.

Всего в городе официально числится примерно 117 тысяч инвалидов в трудоспособном возрасте.