В Петербурге сотруднику "Водоканала" предъявили обвинение в получении взятки

Сотрудники петербургского управления Следственного комитета предъявили обвинение 54-летнему сотруднику ГУП "Водоканал", чье имя не называется, в получении взятки (п."в" ч.5 ст.290 УК), сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, обвиняемый в ноябре запросил взятку у организации, которая монтировала узел учета в нежилом строящемся здании на Ново-Александровской улице (Невский район). Сотрудник ГУП потребовал у бизнесменов 200 тысяч рублей за сокрытие нарушений организации и за подписание необходимых бумаг для ввода коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию.

Силовики считают, что деньги фигурант дела получил через 26-летнего представителя организации, которому вменяют посредничество во взяточничестве (п."б" ч.3 ст.291.1 УК).