"Заминировавший" Пулково бывший карельский мундеп получил условный срок

Московский районный суд Петербурга приговорил к трем годам условного срока экс-депутата Куркиекского сельского поселения Карелии Михаила Баева по обвинению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.2 ст.207 УК), передает объединенная пресс-служба городских судов.

Индидент имел место 21 августа в аэропорту Пулково. Суд установил, что фигурант дела хотел воспрепятствовать вылету воздушного судна, для чего позвонил в дежурную часть главка полиции и сообщил о заложенной бомбе. На проверку его сообщения у силовиков ушел час. В результате информация не подтвердилась.

В суде Баев не признал своей вины. Отмечается, что администрация Куркиекского сельского поселения характеризует его положительно. Помимо условного срока, бывшему депутату назначили трехлетний испытательный срок.