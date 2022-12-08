МИД подтвердил обмен россиянина Бута на американку Грайнер

Министерство иностранных дел признало факт обмена в аэропорту Абу-Даби заключенными между Россией и США. Российская сторона 8 декабря передала американку Бриттни Грайнер, отбывавшую наказание за контрабанду наркотиков. В обмен на нее США передали российской стороне заключенного Виктора Бута.

Как отметили в МИД, российская сторона "в течение длительного времени" добивалась от США выдачи Бута.

"Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Тем не менее Российская Федерация продолжала активную работу по вызволению нашего соотечественника", — поведали в пресс-службе министерства. Позже сторонам удалось договориться об обмене своих граждан. В настоящее время Бут находится в России.

Американка Грайнер была задержана в феврале этого года по прилете в аэропорт Шереметьево. При досмотре у нее обнаружили запрещенные вещества, сама она говорила, что их ей прописали в США как обезболивающее, а в багаж она их положила случайно. В августе суд признал ее виновной в хранении наркотиков без цели сбыта и приговорил к девяти годам лишения свободы.

Виктор Бут был задержан в Бангкоке в 2008 году по подозрению в торговле оружием и передан в США в 2010 году. Спустя два года суд приговорил его к 25 годам заключения.