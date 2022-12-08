Суд в Петербурге обязал подрядчика починить три дороги на востоке города

Красногвардейский районный суд Петербурга дал АО "Автопарк № 7 Спецтранс" два месяца на то, чтобы починить асфальтовое покрытие по трем адресам, передает объединенная пресс-служба судов.

Суд установил, что подрядчик комитета по благоустройству некачественно выполнил условия контракта на ремонт дорог, заключенного в декабре прошлого года. Сейчас состояние дорог по трем адресам, как показала проверка прокуратуры и полиции, представляет угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения.

Из материалов иска следует, что по адресам пр. Маршала Блюхера (у дома 80 корпус 4 по Уманскому пр.), ул. Поперечная (у дома 15, литера Б по Лесопарковой ул.), ул. Красина у дома 67 литера Я по ул. Коммуны выбоины в полотне превышают максимально допустимые (по длине 15 см, по ширине – 60 см и по глубине – 5 см). Характерно, что представители компании на суде не смогли предоставить свидетельства выполненного ремонта дорожного покрытия.