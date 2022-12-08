Миронова смутил законопроект о поддержке военкоматов из региональных бюджетов

Внесенный в Госдуму законопроект, наделяющий регионы правом финансировать военкоматы, со скепсисом и критикой встретил лидер справедливороссов Сергей Миронов. Разработанный депутатами Пензенской области документ имеет, по мнению политика, уязвимое место: он ведет к имущественному неравенству.

"Если речь только о хозяйственно-бытовых вопросах, это одно. Но если о снабжении призывников – совсем другое. Получится, что военнослужащие из одного региона будут укомплектованы лучше, чем из другого", - приводит довод Миронова его пресс-служба.

По такой логике, развил депутат Госдумы свою мысль, военнослужащие из разных регионов будут участвовать в боевых действиях с разной долей эффективности.

"Это прямой путь к развалу армии, а с этим – и всей страны", - уверен Миронов.

Он уверен, что армия и ее филиалы должны получать финансирование исключительно из федерального бюджета. Для того, чтобы помощь Вооруженным силам была более надежной, политик предлагает учредить Фонд поддержки армии и флота. В его представлении эта организация должна питаться повышенными налогами, которые Миронов предлагает брать с самых обеспеченных россиян.