Работу транспорта продлят в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт в Петербурге будет работать по измененному графику, рассказали 8 декабря в комитете по транспорту. Изменения коснутся как метрополитена, так и наземного транспорта.

Станции метро будут работать на вход до 01:00, движение поездов продолжится еще в течение часа и прекратится в 02:00. Движение наземного транспорта увяжут с отправлением последних поездов метрополитена, чтобы все пассажиры смогли доехать.

Что касается рождественской ночи, то движение метро и наземного транспорта будет осуществляться по стандартному графику выходного дня.

В комтрансе заявили со ссылкой на данные прошлой новогодней ночи, что поездки в праздник не пользуются популярностью среди пассажиров. Всего в ночь на 1 января 2022 года наземный транспорт перевез семь тысяч человек, причем средняя наполняемость салонов составила четыре пассажира на единицу транспорта. Метро за аналогичный период перевезло 18 377 человек.