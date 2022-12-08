Смерть петербурженки в неотапливаемой коммуналке привела к уголовному делу

Петербургские силовики возбудили уголовное дело по факту смерти пенсионерки, замерзшей в коммунальной квартире на Петроградской стороне, сообщает сайт городской прокуратуры. Дело возбудили по п."в" ч.2 ст.238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека).

В основу дела легла прокурорская проверка деятельности ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района" и ООО "ФСК-Строй". Участники инспекции выяснили, что ремонт домового фасада не был проведен в срок, а при ремонте пострадали окна в некоторых квартирах. Повреждения подрядчик не устранил.

Кроме того, жильцы регулярно жаловались на проблемы с отоплением в управляющую компанию, но это не приводило ни к каким результатам. Сотрудники прокуратуры удостоверились, что в коммунальных квартирах действительно имело место нарушение температурного режима.