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Агапитова займется бездомными, которым некуда идти после выписки из больницы

фото ЗакС политика Агапитова займется бездомными, которым некуда идти после выписки из больницы

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова посетила пункт обогрева для бездомных на севере города и ознакомилась с условиями пребывания в нем, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека. Из разговора с представителями проекта "Мобильная клиника" правозащитница узнала, что лишенным крова петербуржцем зачастую не найти крыши над головой после выписки из больницы.

В таких случаях проблема чаще всего объясняется бюрократическими несостыковками: информация о выписке из стационара оперативно не доходит до нужных чиновников и соцработников. Этот факт неприятно удивил Агапитову, поскольку в комитете по социальной политике ее уверяли в обратном: в том, что механизм решения проблемы отлажен.

"Общественные организации приводят примеры, в которых ничего подобного не происходило, и человек был просто брошен. Мы договорились, что мне будут сообщать о таких случаях, и мы будем разбираться на практике – что и где не срабатывает", - рассказала омбудсмен по итогам поездки.

В настоящее время ослабленным бездомным людям нередко приходится рассчитывать только на внимательность волонтеров, чтобы не заболеть снова и не замерзнуть.


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