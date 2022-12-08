Агапитова займется бездомными, которым некуда идти после выписки из больницы

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова посетила пункт обогрева для бездомных на севере города и ознакомилась с условиями пребывания в нем, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека. Из разговора с представителями проекта "Мобильная клиника" правозащитница узнала, что лишенным крова петербуржцем зачастую не найти крыши над головой после выписки из больницы.

В таких случаях проблема чаще всего объясняется бюрократическими несостыковками: информация о выписке из стационара оперативно не доходит до нужных чиновников и соцработников. Этот факт неприятно удивил Агапитову, поскольку в комитете по социальной политике ее уверяли в обратном: в том, что механизм решения проблемы отлажен.

"Общественные организации приводят примеры, в которых ничего подобного не происходило, и человек был просто брошен. Мы договорились, что мне будут сообщать о таких случаях, и мы будем разбираться на практике – что и где не срабатывает", - рассказала омбудсмен по итогам поездки.

В настоящее время ослабленным бездомным людям нередко приходится рассчитывать только на внимательность волонтеров, чтобы не заболеть снова и не замерзнуть.