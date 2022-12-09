Силовики пришли с обысками в администрацию Кронштадта

Сотрудники экономического отдела полиции пришли с обысками в администрацию Кронштадтского района Петербурга, передаёт "Фонтанка". Поводом для визита правоохранителей послужило уголовное дело о посредничестве в получении взятки (ст. 291.1 УК).

Перед тем, как прийти в стены райадминистрации, оперативные мероприятия были проведены дома у начальницы отдела закупок Марины Влайковой, а также её коллеги — экс-директора ГКУ "Служба заказчика администрации Кронштадтского района", инженера Валерия Купцова.

Оба фигуранта разбирательства заподозрены Следственным комитетом в том, что в сентябре 2019 года признали реставрационные работы по объекту культнаследия — чугунной ограды в составе "Служительских флигелей" на Флотской улице — состоявшимися. За два месяца до приёма работ конкурс выиграло ООО "Револис", гендиректор которого также заподозрен в даче взятки в 150 тысяч рублей за подписание документов о завершении реставрационных работ.

По завершении обысков всех участников разбирательства ожидают в СК.