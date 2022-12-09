В Петербург по приглашению Беглова приехали на отдых блокадники из ЛДНР

Проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках блокадники приехали на отдых в Петербург, сообщает пресс-служба Смольного. Приглашение тринадцати пожилым гражданам направил губернатор Александр Беглов.

В прошлый раз блокадники из ЛДНР посещали Северную столицу в сентябре.

"Петербуржцы всегда готовы оказать помощь и поддержку жителям блокадного Ленинграда из других регионов и стран. Для нас это родные люди, мы им всегда рады, и уже на постоянной основе организуем для блокадников отдых и лечение", - высказался по случаю Беглов.

Ветеранам и их сопровождающим предстоит пробыть в городе на Неве 18 дней. Всех разместят двухместных номерах пансионата "Заря". Блокадников ждут не только оздоровительные процедуры в стенах учреждения отдыха, но и досуговые программы: посещение музеев Курортного района, Кронштадта, спектаклей в театрах "Буфф" и "Балтийский дом". Кроме того, пожилых граждан свозят в Музей обороны и блокады Ленинграда, на Пискарёвское мемориальное кладбище и экспозицию патриотического объединения "Ленрезерв".

Параллельно на отдых в пансионат "Заря" заедут 450 петербургских ветеранов.