Правительство упростило ввоз медизделий для пациентов с тяжелыми заболеваниями

Правительство упростило правила выдачи разрешений через единый портал госуслуг на ввоз в Россию медицинских изделий для тяжелобольных пациентов, сообщила 9 декабря пресс-служба кабинета министров. Изменения призваны упростить работу благотворительных фондов и медорганизаций.

"Решение касается ввоза незарегистрированных в России и не имеющих отечественных аналогов медицинских изделий, которые нужны конкретным пациентам по жизненным показаниям", — уточнили в правительстве. Как отмечается, теперь для получения разрешений не потребуется предъявление электронных копий паспортов и свидетельств о рождении пациентов, Росздравнадзор получит их самостоятельно.

Начиная с 1 марта медорганизации и благотворительные фонды могут обращаться за разрешениями на ввоз медицинских изделий через портал госуслуг. Ранее ввоз осуществлялся по согласованию с Росздравнадзором в индивидуальном порядке, а четкий регламент отсутствовал.