"А снег всё продолжает валить": Комблаг за сутки утилизировал более 16 тысяч "кубов" осадков

За минувшие сутки на петербургские снегоплавильные пункты прибыли 830 "КамАЗов", гружёных осадками, собранными с городских магистралей, передаёт в пятницу, 9 декабря, пресс-служба комитета по благоустройству.

Всего за последние 24 часа на утилизацию отправили более 16 тысяч кубометров снежных масс.

Особое внимание спецслужбы уделают очистке автомобильных дорог. Немаловажную роль в процессе играют и работники ручного труда, убирающие пешеходные зоны и остановки.

"А снег всё продолжает валить. За сутки его выпало почти 3 см, хотя из-за заносов, наметенных ветром, кажется, что больше", - констатировали в комблаге.

В пятницу городские дороги убирают 920 единиц спецтехники, а за тротуарами следят 994 дворника.