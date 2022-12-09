Ёлочные базары в Петербурге начнут работу 20 декабря

Смольный анонсировал открытие ёлочных базаров: они начнут свою работу 20 декабря, информирует пресс-служба городской администрации. Завершатся продажи 31 числа.

В аппарате комитета имущественных отношений рассказали, что ранее провели девять конкурсов для предпринимателей, которые намерены продавать новогодние украшения и ёлки.

"По результатам [аукционов] дополнительные ёлочные базары появятся в Московском, Невском, Фрунзенском, Красносельском и Красногвардейском районах Петербурга", — отчитались в комитете.

Ёлочные базары можно размещать на землях частной собственности. Также их могут организовывать администрации районов Северной столицы в рамках ярмарочной деятельности, добавили в КИО.

Перечень мест, где горожане смогут приобрести новогодние деревья, будет опубликован на сайте комитета.