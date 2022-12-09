В Ленобласти более 16 тысяч дольщиков ждут восстановления своих прав

Ленинградская область попала в пятерку лидеров по количеству обманутых дольщиков, чьи права должны быть восстановлены до конца 2023 года, сообщила 9 декабря пресс-служба правительства со ссылкой на главу Фонда развития территорий и субъектов РФ Ильшата Шагиахметова.

По словам Шагиахметова, с 2019 года в России были восстановлены в правах 146,5 тысячи дольщиков. В пятерку лидеров вошли Подмосковье (34,5 тысячи человек), Краснодарский край (16,7 тысячи человек), Ленобласть (13,4 тысячи человек), Башкирия (5,9 тысячи человек) и Саратовская область (5,7 тысячи человек).

В то же время глава Фонда развития территорий перечислил пять регионов, лидирующих по количеству обманутых дольщиков, чьи права должны быть восстановлены до конца 2023 года. Ими оказались Подмосковье (22,1 тысячи человек), Ленобласть (16,3 тысячи человек), Краснодарский край (11,8 тысячи человек), Новосибирская область (5,5 тысячи человек) и Красноярский край (4,4 тысячи человек).

По данным вице-премьера Марата Хуснуллина, за 11 месяцев 2022 года были решены проблемы 38 тысяч россиян, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Из них 15,4 тысячи дольщиков получили от Фонда развития территорий средства на общую сумму 54,7 миллиарда рублей, еще 5,1 тысячи получили или должны получить жилье. Силами регионов были решены проблемы оставшихся 17,5 тысяч россиян.

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