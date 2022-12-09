Обливавший красной краской автомобили с Z и V екатеринбуржец получил 90 тысяч рублей штрафа

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга трижды оштрафовал местного жителя Дениса Едомина на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП), передаёт Telegram-канал "Вечерние ведомости".

В начале октября на Уралмаше были испорчены несколько автомобилей с Z и V наклейками. Транспортные средства облили красной краской. Через три недели задержали Едомина, который сознался в порче трёх авто. Также силовики записали его раскаяние на камеру. Свои действия мужчина объяснил тем, что является убеждённым пацифистом.

В итоге суд рассмотрел три административных протокола на Едомина, возбуждённых из-за порчи ТС, и назначил по каждому из них суммарно 90 тысяч рублей штрафов.