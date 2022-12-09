На Петроградской стороне благоустроили участок набережной Карповки

В Петербурге завершен четвертый этап благоустройства набережной реки Карповки, рассказали 9 декабря в пресс-службе вице-губернатора Анатолия Повелия. Речь идет об отрезке между Песочной набережной и Барочной улицей.

На территории набережной появился деревянный спуск к воде, оборудованный встроенными в ограждение светильниками, установили лежаки и гамаки, обустроили площадку из декоративного декинга. По соседству с новой зоной была построена первая в Петроградском районе кинологическая площадка.

По просьбам горожан основное зеленое пространство было сохранено, летом здесь появится луговой газон. Также на территории высадили кусты и установили арт-объекты в виде рыб, которые также могут выполнять роль скамеек.

Первый этап благоустройства набережной Карповки развернулся в 2019 году на участке от улицы Чапаева до Первого медицинского университета. В следующие два года были последовательно благоустроены территории напротив Ботанического сада и у Ленполиграфмаша. Как заявил вице-губернатор Повелий, в 2023 году городские власти рассчитывают провести благоустройство набережной между Барочным и Карповским мостами.

"После реализации проекта здесь будет не только эстетически привлекательная набережная, но и новое экопространство с многолетними растениями", — заявил чиновник.

Фото: gov.spb.ru