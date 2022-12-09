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В петербургском СИЗО № 5 среди осуждённых выбирали "Мисс обаяние", "Мисс грацию" и "Мисс очарование"

фото ЗакС политика В петербургском СИЗО № 5 среди осуждённых выбирали "Мисс обаяние", "Мисс грацию" и "Мисс очарование"

В петербургском СИЗО № 5 провели ежегодный конкурс красоты среди осуждённых женщин "Мисс Арсеналочка 2022", информирует пресс-служба управления ФСИН по региону.

В состязании принимали участие пять дам из отряда хозяйственного обслуживания, которым необходимо было проявить себя в шести турнирах. Женщины сами мастерили себе наряды, ставили различные игровые номера, соревновались в кулинарных навыках, рукоделии и танцах.

Самой отличившейся осуждённой вручили корону победительницы. Кроме того, члены жюри выбрали лучших дам в номинациях "Мисс обаяние", "Мисс грация", "Мисс очарование", а также "Мисс зрительских симпатий".


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