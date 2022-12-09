Чиновники ищут флориста для украшения входа в КГА еловыми ветками

Комитет по градостроительству и архитектуре собирается нанять флориста, чтобы украсить входные группы в здание ведомства к Новому году. За работу специалиста и расходные материалы готовы заплатить до 60 тысяч рублей, следует из закупки, опубликованной 9 декабря.

Для декора потребуются живые ветки ели, елочные шары, шишки и гирлянда. Ветку ивы, которая также понадобится для украшения, оценили в 4,6 тысяч рублей. Только на них КГА готов потратить до 27 тысяч рублей. Непосредственно работу флориста оценили в 250 рублей за час. За две входные группы работник может получить две тысячи рублей.

Ранее администрация Красносельского района объявила тендер на аренду новогодних украшений в холле своего здания. Там планируется поставить елку, инсталляцию "Зимний лес", а также организовать фотозону. Еще одну елочку установят для главы районной администрации Олега Фадеенко. За все готовы заплатить до 80 тысяч рублей.

Константин Леньков