Муниципалитет "Поселок Александровская" покупает три "Яндекс Станции"

Муниципальное образование "Поселок Александровская" решило заказать себе три умные колонки, следует из данных сайта "АИС ГЗ: Электронный магазин". На нем органы власти размещают закупки малого объема.

Там "Поселок Александровская" 9 декабря опубликовало закупку на 14 970 рублей. За эти деньги муниципалитет хочет получить три электропроигрывающих устройства. Две "Яндекс Станции Лайт" по 3 999 рублей, а одна за 6 999 рублей - "Яндекс Станция мини".

В карточке указано, что все колонки должны иметь голосового помощника "Алису". Также в характеристиках уточняется предназначение устройств - "для голосового управления устройствами "умный дом" и мультимедиа". Как именно муниципалитет намерен использовать колонки, в карточке и документах закупки не уточняется.

На сайте "Яндекс Маркет" указано, что "Яндекс Станция Мини" за 6 999 рублей включает в себя функцию показа времени. Если выбрать предмет без часов, то он будет стоит на тысячу рублей меньше.

София Саттарова