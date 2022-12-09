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Муниципал 18:56

Муниципалитет "Поселок Александровская" покупает три "Яндекс Станции"

фото ЗакС политика Муниципалитет "Поселок Александровская" покупает три "Яндекс Станции"

Муниципальное образование "Поселок Александровская" решило заказать себе три умные колонки, следует из данных сайта "АИС ГЗ: Электронный магазин". На нем органы власти размещают закупки малого объема.

Там "Поселок Александровская" 9 декабря опубликовало закупку на 14 970 рублей. За эти деньги муниципалитет хочет получить три электропроигрывающих устройства. Две "Яндекс Станции Лайт" по 3 999 рублей, а одна за 6 999 рублей - "Яндекс Станция мини". 

В карточке указано, что все колонки должны иметь голосового помощника "Алису". Также в характеристиках уточняется предназначение устройств - "для голосового управления устройствами "умный дом" и мультимедиа". Как именно муниципалитет намерен использовать колонки, в карточке и документах закупки не уточняется. 

На сайте "Яндекс Маркет" указано, что "Яндекс Станция Мини" за 6 999 рублей включает в себя функцию показа времени. Если выбрать предмет без часов, то он будет стоит на тысячу рублей меньше. 

София Саттарова


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