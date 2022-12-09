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Новости 20:39

Минюст внес The Bell* и Фишмана** в реестр иностранных агентов

фото ЗакС политика Минюст внес The Bell* и Фишмана** в реестр иностранных агентов

Министерство юстиции вечером 9 декабря внесло новые позиции в реестр иностранных агентов. В результате список удлинился на шесть позиций.

Иноагентами ведомство признало издание The Bell*, журналиста и телеведущего Михаила Фишмана**, бывшего игрока телевикторины "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова***, экологическое движение "42"****, философа Рубена Апресяна***** и бывшего пиарщика главы Башкирии Ростислава Мурзагулова******.

Также в отдельный столбец с перечислением ФИО участников Минюст включил имена сотрудников The Bell* и движения "42"****.

Отметим, что в конце ноября "Коммерсантъ" сообщал о подаче Мурзагуловым****** иска в Верховный суд с требованием к Минюсту о признании себя иноагентом.

*Минюст внес The Bell в реестр иноагентов

**Минюст внес Михаила Фишмана в реестр иноагентов

***Минюст внес Ровшана Аскерова в реестр иноагентов

****Минюст внес экологическое движение "42" в реестр иноагентов

*****Минюст внес Рубена Апресяна в реестр иноагентов

******Минюст внес Ростислава Мурзагулова в реестр иноагентов


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