Правительство установило пошлины на ввоз оружия и гигиенических товаров из недружественных стран

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства об установлении ввозных пошлин в размере 35% на товары личной гигиены и оружие из недружественных стран. Документ опубликован 9 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить по 31 декабря 2023 г. включительно прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров <...> отличные от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского таможенного союза", — говорится в документе. Как следует из текста, речь идет о товарах из стран и территорий, нарушающих экономические интересы России.

В список вошли шампуни и прочие средства по уходу за волосами, средства для чистки зубов и для бритья, дезодоранты, ароматизаторы воздуха, моющие и чистящие средства, а заодно различные виды оружия и патронов к нему.

Постановление содержит указание Минпромторгу совместно с Федеральной антимонопольной службой и объединениями предпринимателей "разработать и реализовать" мероприятия по увеличению предложения товаров из списка с целью недопущения дефицита. Документ вступает в силу спустя пять дней после опубликования.