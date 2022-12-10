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Новости 11:08

Володин считает, что страдания жителей Донбасса должны оплатить Германия и Франция

фото ЗакС политика Володин считает, что страдания жителей Донбасса должны оплатить Германия и Франция

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин продолжил развитую накануне президентом Владимиром Путиным тему Минских соглашений, касающихся перемирия в Донбассе. По мнению депутата, нежелание и неготовность их соблюдать, высказанные на днях бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель, должны обернуться для западных государств расплатой.

"После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придётся выплатить компенсации жителям Донбасса за 8 лет геноцида и нанесённого ущерба", - написал политик в своем Telegram-канале.

Из новейшего текста Володина следует, что со стороны бывших лидеров Германии, Франции и Украины имел место некий сговор, который единоросс считает криминальным. Именно правительства западных стран, по мысли депутата, повинны в отсутствии тепла и электричества на Украине.

фото: Telegram-канал Вячеслава Володина


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