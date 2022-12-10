Беглов обвинил "жуликов" в информатаках на Смольный

Губернатор Петербурга Александр Беглов в полдень 10 декабря начал прямую линию с горожанами на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и телеканале "Санкт-Петербург".

Перед тем как приступить к ответам на вопросы, глава города высказался о "жуликах". Он рассказал, как непросто проводить реформы, решая проблемы городской инфраструктуры, и отметил, что есть люди, которые этому противостоят.

"Любая реформа связана с необходимостью навести порядок, избавиться от серых схем и от жуликов в том числе. В свою очередь, жулики которые пытаются сохранить свои доходы, организуют информационные атаки на правительство города", - заявил Беглов.

Напомним, вопросы для прямой линии губернатора принимали заранее. Беглов пообещал публично ответить на самые популярные, а на остальные отреагировать в рабочем порядке.