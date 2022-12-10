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Новости 13:05

Беглов считает, что водители автобусов выглядят лучше маршрутчиков

фото ЗакС политика Беглов считает, что водители автобусов выглядят лучше маршрутчиков

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе прямой линии 10 декабря рассказал, зачем понадобилась транспортная реформа. Причин, по его словам, несколько.

"Вспомните, как выглядели водители маршруток и как сейчас - водители автобусов", - предложил глава города.

По его словам, уровень отношения к пассажирам у водителей автобусов более уважительный, чем у маршрутчиков. 

Беглов отметил, что новый общественный транспорт стал более комфортным, безопасным и экологичным.

"Надо было навести порядок с экологией", - заметил губернатор.

Он также напомнил, что весь транспорт теперь стал социальным, а все доходы от него идут в городскую казну.

"Он стал более доступным для маломобильных горожан и мам с колясочками", - добавил Беглов.

Напомним, глава города отвечал на заранее подготовленные вопросы горожан на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и на телеканале "Санкт-Петербург".


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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