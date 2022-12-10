Экоактивисты занялись спасением Лыкова болота у реки Свирь

В Подпорожском районе Ленобласти экоактивисты бьют тревогу из-за усыхания Лыкова болота, которое отличается биооразнообразием. Виновата, по их мнению, мелиорация, произведенная в советские времена без учета возможных последствий.

Активистка Наталья Маврина рассказала ЗАКС.Ру, что из болота каждый день уходит вода. Это приводит к исчезновению кустарников, птиц и хищников.

На стороне экозащитников выступают некоторые ученые, добивающиеся вместе с ними сохранения Лыкова болота в Нижне-Свирском заповеднике. Они требуют засыпать возникающие из-за лесозаготовок рвы и канавы, в которые уходит вода из болот. Этот пункт предлагается добавить в сам регламент лесозаготовительных работ.

фото: Наталья Маврина