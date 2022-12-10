Милонов попросил правительство включить в школьную программу изучение священных текстов

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением дополнить школьную программу обязательным изучением священных текстов. Ему представляется, что реализация идеи должна спасти россиян от "сексуальной распущенности". Последняя, по мысли законотворца, чужда российскому населению, о чем он сообщил в собственном Telegram-канале.

Свою инициативу Милонов подкрепил апелляцией к последним заявлениям президента, который все чаще выступает с консервативных позиций и рассуждает о духовных ценностях. Депутат считает, что обязательное изучение Библии, Корана, Талмуда и Трипитаки станет частью "защиты гуманистических основ". Убережет это, с его точки зрения, и от проявлений экстремизма.