ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:15

Милонов попросил правительство включить в школьную программу изучение священных текстов

фото ЗакС политика Милонов попросил правительство включить в школьную программу изучение священных текстов

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением дополнить школьную программу обязательным изучением священных текстов. Ему представляется, что реализация идеи должна спасти россиян от "сексуальной распущенности". Последняя, по мысли законотворца, чужда российскому населению, о чем он сообщил в собственном Telegram-канале.

Свою инициативу Милонов подкрепил апелляцией к последним заявлениям президента, который все чаще выступает с консервативных позиций и рассуждает о духовных ценностях. Депутат считает, что обязательное изучение Библии, Корана, Талмуда и Трипитаки станет частью "защиты гуманистических основ". Убережет это, с его точки зрения, и от проявлений экстремизма.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 




Новости10 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама