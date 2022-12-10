Уголовное дело о дискредитации армии завели на главреда калмыцкого издания

В Элисте правоохранители задержали главного редактора издания "Современная Калмыкия" Валерия Бадмаева, передает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. Первоначально коллеги и защитники журналиста предполагали, что ему вменяют призывы к экстремизму, но силовики в итоге избрали для него другую статью - о повторной дискредитации российской армии (280.3 УК). По ней Бадмаеву грозит до трех лет заключения. Издание Activatica уточняет, что задержанному 72 года и что, помимо журналистики, он занимается правозащитой.

Статья 280.3 появилась в Уголовном кодексе 5 марта, в один день соответствующий закон утвердили Дума, Совфед и президент. Одним из наиболее известных людей, попавших под действие этой статьи, стал бывший мэр Екатеринбурга и общественный деятель Евгений Ройзман**.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр иноагентов

**Минюст включил Евгения Ройзмана в реестр иноагентов