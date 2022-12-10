Миронов выступил за отмену Декларации прав человека

Лидер справедливороссов Сергей Миронов счел устаревшей и де-факто неисполняемой Всеобщую декларацию прав человека. В связи с этим открывшимся ему обстоятельством депутат предложил отменить ее действие и заменить ее некоей декларацией, защищающей традиционные ценности и равенство наций.

"К сожалению, идеи свободы, гуманизма и равенства, которые закладывались в этот документ при его создании, в том числе с участием Советского Союза, до сих пор не реализованы на практике. В первую очередь из-за неоколониальной политики Запада во главе с США", - приводит позицию политика его пресс-служба.

Миронов считает, что коллективный Запад "жонглирует" такими понятиями, как свобода и справедливость и тем самым демонстрирует цинизм. Свидетельством лицемерия коллективного Запада для депутата служит то, что, по его мнению, права жителей Донбасса и России перестали соблюдаться и что вошла в моду "русофобия".