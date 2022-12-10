Бастрыкин заинтересовался перебоями с отоплением в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на информацию об отключении петербургских многоэтажек от тепла и горячего водоснабжения, сообщает Telegram-канал "Информационный центр СК".

О проблеме он узнал из комментариев, оставленных пользователями соцсетей на официальной странице своего ведомства. Из них следовало, что за последние четверо суток лишились тепла свыше четырехсот жилых домов.

Бастрыкин потребовал доклада оот ситуации от петербургских подчиненных.

По всей видимости, жалобы в том числе коснулись аварии в Пушкинском районе, где 7 декабря без отопления на полдня остались порядка шестидесяти домов.