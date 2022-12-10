Генпрокуратура констатировала резкий рост преступлений при реализации нацпроекта "Демография"

За первые десять месяцев нынешнего года силовики выявили 1790 преступлений при реализации национального проекта "Демография". Это в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На статистику Генпрокуратуры обратил внимание РБК.

По другим нацпроектам наблюдается снижение числа преступлений. Это касается таких программ, как "Жилье и городская среда", "Образование" и "Здравоохранение".

Ведомство в своих отчетах не указывает детали и характер совершенных актов криминала. Не предается огласке также объем ущерба, нанесенного бюджету.