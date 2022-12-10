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Новости 17:20

Генпрокуратура констатировала резкий рост преступлений при реализации нацпроекта "Демография"

фото ЗакС политика Генпрокуратура констатировала резкий рост преступлений при реализации нацпроекта "Демография"

За первые десять месяцев нынешнего года силовики выявили 1790 преступлений при реализации национального проекта "Демография". Это в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На статистику Генпрокуратуры обратил внимание РБК.

По другим нацпроектам наблюдается снижение числа преступлений. Это касается таких программ, как "Жилье и городская среда", "Образование" и "Здравоохранение".

Ведомство в своих отчетах не указывает детали и характер совершенных актов криминала. Не предается огласке также объем ущерба, нанесенного бюджету.

 


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