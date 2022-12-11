Более 60 тысяч кубометров снега вывезли на снегоплавильные пункты Петербурга с начала зимы

Высота снежного покрова в Петербурге с начала зимы достигла отметки 23,8 см, известили в пресс-службе комитета по благоустройству, чью информацию приводит 78.ru.

По данным комблага, всего было собрано и вывезено 59,8 тысяч кубометров осадков. Общая площадь убираемой в городе территории составляет почти 60 млн кв. метров. Каждый день на улицы Северной столицы выходят свыше 900 дворников и примерно такое же количество техники.

При этом, по информации "Водоканала", всего с приходом осадков снегоплавильные пункты приняли 64 тысячи кубометров снежных масс.