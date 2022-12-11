В петербургской школе рассказали о гибели 20-летнего выпускника на СВО

В ходе боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО) погиб 20-летний Александр Андреев – выпускник школы № 368 Фрунзенского района, известили в администрации учебного заведения в паблике "ВКонтакте".

Андреев окончил школу в 2020 году. Во времена учёбы руководил командой добровольческого движения "Супергерои- 368".

После окончания обучения пошёл служить и поступил в псковскую 76 дивизию ВДВ. Минувшей осенью заключил контракт и в октябре отправился на СВО.

"17 октября ребята приняли тяжёлый бой. Когда у товарища заклинило автомат, Александр стал прикрывать товарища огнём, далее сам пошёл в атаку на позиции противника, что способствовало дальнейшему продвижению десантников", – поделились в администрации школы.

Умер Андреев 18 октября из-за миномётной атаки по наблюдательному посту, где он на тот момент находился.

Согласно президентскому указу, молодому человеку посмертно присвоили Орден Мужества. Похоронили Андреева на Бабигонском кладбище.