Снежная буря со штормовым ветром обрушится на Петербург 12 декабря

В понедельник, 12 декабря, Северную столицу накроет циклон, который принесёт с собой снегопады и штормовой ветер до 20 м/с, рассказал метеоролог Александр Колёсов в своём Telegram-канале.

Днём в акватории Финского залива будет властвовать ветер с порывами до 28 м/с, добавил также Колёсов.

Снег придёт в город в первой половине дня и усилится ближе к вечеру. Возможно выпадение до 15 см осадков. В самом Петербурге, а не прибрежных его районах, будет спокойнее — ветер будет достигать 15-18 м/с.

На дорогах ожидаются заносы и метели. Температура задержится на отметке от -5 до -8 градусов.

"Всё самое неприятное должно закончиться утром 13 декабря с выходом циклона в район Финского залива", — заключил Колёсов.