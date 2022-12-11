Шоумен Барецкий угодил в больницу без телефона и 120 тысяч рублей после стычки у клуба "Руки Вверх"

Петербургские правоохранители проводят проверку по факту инцидента с участием шоумена Стаса Барецкого. Минувшим вечером медийный деятель оказался в больнице без телефона и наличных денег.

О том, что на Барецкого было совершено нападение, в полиции узнали из телефонограммы больницы, в которую он угодил. Скорая забрала шоумена от дверей увеселительного заведения на Московском проспекте, 111. Там сейчас находится бар "Руки Вверх" — самый большой из одноимённой сети, владеет которой музыкант Сергей Жуков.

Своё попадание в больницу Барецкий объяснил неудачной дискуссией, в которую он вступил в районе 6 утра с двумя мужчинами, которые впоследствии и напали на него.

"По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента", — известили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Состояние Барецкого оценивается как удовлетворительное.

Фото: страница Стаса Барецкого "ВКонтакте"