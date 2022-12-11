Восемь рейсов задерживают на вылет из Пулково в воскресенье

Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, на вылет из города на Неве задерживаются восемь рейсов.

Задержка затронула самолёты на Москву, Ульяновск, Минеральные Воды, Казань, Новосибирск, Якутск, Стамбул и Хургаду. Рейс на 16:20 в столицу России и вовсе отменили. В среднем рейсы простаивают по 1-2 часа.

В Пулково сообщили, что все рейсы, кроме одного, задерживают ввиду позднего прибытия самолётов в Северную столицу. Вылет в Казань, уточнили в аэропорту, откладывается из-за плохих погодных условий в Татарстане.

В Москве из-за непогоды задерживается 51 рейс, шесть отменены, сообщает сервис "Яндекс. Расписание".