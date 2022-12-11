Правительство выделило свыше 362 млн рублей на ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 362 млн рублей на предоставление ежемесячных выплат для малообеспеченных семей, в которых появился на свет третий и последующий ребёнок. Сообщение об этом приведено на сайте российского правительства.

"Необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в регионах. Источником средств стал резервный фонд правительства", - говорится в послании кабмина.

Уточняется, что предоставляемая семьям сумма будет равна прожиточному минимуму на детей в регионах и в среднем по РФ составит 14,5 тысяч рублей.

На пособие могу претендовать семьи после рождения третьего или последующего ребёнка до тех пор, пока ему не исполнится 3 года.