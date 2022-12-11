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Новости 15:38

Правительство выделило свыше 362 млн рублей на ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей

фото ЗакС политика Правительство выделило свыше 362 млн рублей на ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 362 млн рублей на предоставление ежемесячных выплат для малообеспеченных семей, в которых появился на свет третий и последующий ребёнок. Сообщение об этом приведено на сайте российского правительства.

"Необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в регионах. Источником средств стал резервный фонд правительства", - говорится в послании кабмина.

Уточняется, что предоставляемая семьям сумма будет равна прожиточному минимуму на детей в регионах и в среднем по РФ составит 14,5 тысяч рублей.

На пособие могу претендовать семьи после рождения третьего или последующего ребёнка до тех пор, пока ему не исполнится 3 года.


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