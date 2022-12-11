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Новости 16:38

В Купчино водителя автобуса насмерть задавил собственный транспорт

фото ЗакС политика В Купчино водителя автобуса насмерть задавил собственный транспорт

В воскресенье, 11 декабря, возле станции метро "Купчино" в Петербурге произошёл трагический инцидент, известили в пресс-службе регионального управления МВД. Водителя автобуса задавил собственный транспорт.

Трагедия произошла на конечной остановке автобусов на Балканской площади в районе 13:30. Предварительно установлено, что водитель маршрута № 246 вышел из своей кабины, предварительно не поставив транспорт на стояночный тормоз. В итоге его по неосторожности впечатало в стоявший впереди другой автобус.

"По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего, а также личность погибшего", - отчитались в регуправлении МВД.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Telegram


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