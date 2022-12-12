Кандидаты и доктора наук в РФ получили бронь от мобилизации

Преподаватели российских университетов с учёными степенями получили бронь от мобилизации, известил глава Минобрнауки Валерий Фальков, чьи слова приводит ТАСС.

"Есть такой механизм бронирования. <…> Мы сейчас заслушали все 120 университетов за семь дней. <…> Все кандидаты и доктора наук точно оказались защищены, скажем так", - рассказал Фальков.

В ходе заседания комитета Совфеда по науке, образованию и культуре был также поднят вопрос о предоставлении отсрочки для докторов и кандидатов наук "для сохранения научного потенциала страны".

Фальков отметил, что по этой теме каких-то специальных механизмов регулирования дополнительно не требуется.