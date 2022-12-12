Петербуржец отправится в колонию за драку с конвоиром в зале суда

Красногвардейский районный суд вынес решение по делу Артема Тарбеева, обвиненного в применении неопасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), известила 12 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. Вменяемое горожанину преступление произошло за полгода до этого в одном из залов того же суда.

По материалам дела, 30 июня Тарбеев "на почве неприязненного отношения" вступил в стычку с одним из сотрудников группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС УМВД по Красногвардейскому району, сопровождавших его в зал судебного заседания для оглашения приговора. Воспротивившись удостоверению своей личности, Тарбеев нанес конвоиру "не менее двух ударов ладонями обеих рук в область груди, отчего последний испытал физическую боль", говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Суд учел раскаяние Тарбеева и полное признание им вины, равно как наличие хронического заболевания, официальное трудоустройство и то, что он, по собственным словам, помогает своей престарелой бабушке. В то же время суд принял во внимание отрицательную характеристику от участкового уполномоченного и факт неснятой и непогашенной судимости в момент драки с конвоиром. Последнее было воспринято как свидетельство того, что "Тарбеев на путь исправления не встал, должных выводов для себя не сделал".

В результате суд признал петербуржца виновным и приговорил к двум годам лишения свободы. В совокупности с вынесенным в день драки приговором Тарбееву предстоит провести три года в колонии общего режима.