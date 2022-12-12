Комтранс допустил организацию тактового движения электричек на Выборгском и Ораниенбаумском направлениях

На Витебском вокзале 12 декабря состоялся официальный запуск тактового движения пригородных поездов по направлению в Павловск, известила пресс-служба комитета по транспорту.

В утренние и вечерние часы пик, между 07:00 и 10:00, а также между 17:00 и 19:00 электрички будут следовать с интервалом в 10 минут. При этом электрички из Павловска с 06:00 до 07:00 и из Петербурга с 16:00 до 17:00 и с 19:00 до 20:00 будут ходить с 15-минутным интервалом, сообщили в комтрансе.

Кроме того, комитет рассматривает возможность внедрения тактового движения электропоездов на Ораниенбаумском и Выборгском направлениях, а также по Красносельской линии. Сейчас чиновники совместно с АО "СЗППК" проводят мониторинг пассажиропотока, по итогам которого будут приниматься дальнейшие решения.

Глава комтранса также поведал о других планах относительно движения электропоездов. "В перспективе планируем обновить подвижной состав и остановочные пункты на пути следования поездов, а также внедрить единый билет для оплаты проезда на городском и в пригородном железнодорожном пассажирском транспорте", - заявил он.