Гитару и губную гармошку пожертвовали в Петербурге для участников СВО

На предложение подарить участникам специальной военной операции музыкальные инструменты откликнулись уже двое петербуржцев, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе "Военно-медицинского музея" - одном из пунктов сбора инструментов. Дарители принесли губную гармошку и гитару, уточнили в пресс-службе.

О сборе и передаче музыкальных инструментов военнослужащих сообщили различные петербургские учреждения на своих сайтах и в аккаунтах социальных сетей. В частности, объявление 7 декабря опубликовал СПб ГБУК "Кино-досуговый центр "Чайка", на следующий день аналогичная запись появилась у СПБ ГБУСОН "КЦСОН Центрального района СПБ" и ГБОУ школа № 100 Калининского района СПб. Публикации объявлений об акции продолжились и в последующие дни.

Сообщения написаны идентично. Из них следует, что акцию по сбору и передаче музыкальных инструментов для участников специальной военной операции проводит департамент культуры Министерства обороны России. Это требуется для "поддержки боевого духа, сплочения, воодушевления на подвиги, морально-психологической разгрузки".

В объявлениях перечислены пункты сбора музыкальных инструментов. Помимо "Военно-медицинского музея", указаны "Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи" и "Центральный военно-морской музей".

С представителями последнего ЗАКС.Ру связаться не удалось. В пресс-службе Музея артиллерии изданию предложили отправить запрос на имя директора.

По информации Telegram-канала "Авторка негодует", 6 декабря замглавы комитета по культуре Петербурга Станислав Молдованов якобы направил руководителям районных администраций письмо о сборе музыкальных инструментов. В опубликованном каналом обращении содержится просьба донести информацию до руководства подведомственных учреждений.

ЗАКС.Ру попросил пресс-службу комитета подтвердить достоверность информации о письме чиновника главам районов. На момент публикации заметки ответа не поступило.

В другом опубликованном в Telegram-канале документе на эту тему уточняется, что пункт сбора открыт и в Москве - в "Центральном Доме Российской Армии им.Фрунзе".

На телефонный звонок в организации ответила женщина, которая сообщила корреспондентке ЗАКС.Ру, что не знает ни о каком сборе музыкальных инструментов, и посоветовала обратиться в Дом Армии по электронной почте. На момент публикации материала ответа не поступило. При этом, на сайте "Центрального Дома Российской Армии" 24 ноября 2022 года опубликовали объявление о сборе "музыкальных инструментов, предназначенных для военнослужащих-участников специальной военной операции на Украине". Там же уточняется, что принимать баяны и балалайки планируют до 26 декабря.

София Саттарова / Фото: unsplash