В Петербурге улицу Дыбенко продлят до Октябрьской набережной

Во время совещания петербургского градоначальника Александра Беглова с членами правительства города в Смольном был утверждён строительный проект, который предполагает возведение нового участка улицы Дыбенко от от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной.

"Эта территория – зона интенсивной застройки и высокой нагрузки на улично-дорожную сеть. Новый участок улицы Дыбенко станет частью транспортного каркаса этой части Невского района", – уверен городской глава.

Согласно проекту, на участке будет построена дорога протяжённостью 900 метров с четырьмя полосами движения (по две в обе стороны).

Возводить участок улицы будут поэтапно. На первом этапе застройщик обустроит 310 метров магистрали с последующей передачей её в собственность Петербурга. Вторую очередь сделают за счёт бюджетных средств. На сегодняшний день движение открыто по первому участку дороги.