ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:46

В Петербурге улицу Дыбенко продлят до Октябрьской набережной

фото ЗакС политика В Петербурге улицу Дыбенко продлят до Октябрьской набережной

Во время совещания петербургского градоначальника Александра Беглова с членами правительства города в Смольном был утверждён строительный проект, который предполагает возведение нового участка улицы Дыбенко от от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной.

"Эта территория – зона интенсивной застройки и высокой нагрузки на улично-дорожную сеть. Новый участок улицы Дыбенко станет частью транспортного каркаса этой части Невского района", – уверен городской глава.

Согласно проекту, на участке будет построена дорога протяжённостью 900 метров с четырьмя полосами движения (по две в обе стороны).

Возводить участок улицы будут поэтапно. На первом этапе застройщик обустроит 310 метров магистрали с последующей передачей её в собственность Петербурга. Вторую очередь сделают за счёт бюджетных средств. На сегодняшний день движение открыто по первому участку дороги.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Рейтинг персон в этом материале




Новости12 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама