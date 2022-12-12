На Дворцовой площади заменили натриевые светильники светодиодными

В ходе работ по благоустройству Дворцовой площади специалисты заменили устаревшие натриевые лампы новыми светодиодными, рассказали в пресс-службе "Ленсвета" 12 декабря. Всего прошедшее обновление коснулось 102 светильников.

Как отмечается, замена светильников происходила вместе с навершиями. При этом опоры и сети освещения остались прежними.

Также сотрудники "Ленсвета" заменили художественную подсветку фасада Главного штаба, заменив громоздкие металлогалогенные на 64 новых и компактных прожектора.

В пресс-службе губернатора Александра Беглова отметили, что впервые натриевые светильники появились на Дворцовой площади в 1960-е годы. В начале XXI века система освещения здесь подверглась модернизации, включавшей замену опор и светильников.

Фото: gov.spb.ru