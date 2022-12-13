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Новости 9:22

Пожар на территории завода "Звезда" локализовали на площади 200 квадратных метров

фото ЗакС политика Пожар на территории завода "Звезда" локализовали на площади 200 квадратных метров

В Невском районе Петербурга спасатели тушат пожар в двухэтажном здании на территории машиностроительного завода "Звезда", следует из данных регионального ГУ МЧС. Пламя распространилось на площади 200 квадратных метров.

Информация о возгорании в здании на улице Бабушкина, 123, поступила спасателям в 06:38 утра. В 07:05 пожару был присвоен номер сложности 1-БИС. Ближе к девяти часам утра огонь удалось локализовать.

Информации о пострадавших не имеется. К ликвидации пламени привлечено семь единиц техники и 35 человек личного состава.

UPD: Пресс-служба предприятия сообщила, что загоревшаяся постройка располагается на территории индустриального парка по соседству и к самому заводу отношения не имеет, передает "Фонтанка".

Фото: pixabay


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