ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:17

Путин поручил правительству заняться популяризацией героев истории и фольклора

фото ЗакС политика Путин поручил правительству заняться популяризацией героев истории и фольклора

Президент Владимир Путин отдал распоряжение правительству о принятии мер по популяризации героев отечественной истории и фольклора, сообщается на сайте Кремля. Как отмечается, речь идет лишь о тех героях, которые соответствуют традиционным ценностям.

"Принять меры, направленные на популяризацию отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора", — говорится в списке поручений Путина, отданных по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий.

В частности, речь идет о распространении изображений подобных героев посредством "изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления". Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин, крайним сроком указано 15 мая 2023 года.

К этой же дате кабмин должен разработать механизмы популяризации среди молодежи современных научных знаний, причем в качестве важнейших указаны те, что связаны с историей России. Здесь правительству предстоит работать совместно с Российской академией наук, обществом "Знание", Российским военно-историческим обществом и Российским историческим обществом.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама