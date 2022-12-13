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Новости 11:50

Дрозденко сообщил о приблизительно 80 жителях Ленобласти, погибших в ходе СВО

фото ЗакС политика Дрозденко сообщил о приблизительно 80 жителях Ленобласти, погибших в ходе СВО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе ежегодной пресс-конференции озвучил данные о количестве погибших в ходе спецоперации на Украине выходцев из 47 региона. Как следует из сообщения пресс-службы областной администрации, к настоящему моменту в регион поступило около 80 похоронных извещений.

Говоря о самых сложных решениях уходящего года, Дрозденко признался, что они "связаны с мобилизацией". "Я переживаю за каждого жителя Ленобласти, и те трагические извещения, которые мы получили, а их уже около 80, это трагедия для каждого из нас", — заявил он.

В своих рассуждениях Дрозденко указал на необходимость "защищать интересы нашей страны", но признал существование риска для жизни каждого, кто уходит на СВО. "Что даст нам 2023 год мы не знаем, но главное — не сдаваться", — резюмировал он.


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