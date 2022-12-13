В России могут вернуть доступ к Twitter

Изменения в политике соцсети Twitter после ее приобретения предпринимателем Илоном Маском могут повлиять на ее статус в России, где сервис микроблогов заблокировали в начале марта. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Ткачев. Он констатировал положительные сдвиги в принципах модерации контента и обратился в Роскомнадзор, попросив ведомство проверить сервис на соответствие российскому законодательству. На текст его письма ссылается RTVI.

"Речь идет про борьбу с ботами, с аккаунтов которых зачастую распространяется недостоверная информация или откровенная агрессия. Компания также сообщила, что удалит все учетные записи отдельных лиц, виновных в террористических, экстремистских и массовых нападениях", - пишет представитель "Новых людей".

Ткачев уверен, что компромисс и снятие блокировки возможны, если сегодняшняя ситуация сохранится.

РКН ограничил доступ к Twitter 4 марта, сославшись на обилие "фейков" о военной спецоперации на Украине. Нынешней осенью сервис приобрел Илон Маск, провозгласивший новые правила управления соцсетью. Примечательно, что бизнесмен ранее предложил мировому сообществу отказаться от пересмотра нынешней принадлежности Крыма.