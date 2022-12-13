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Новости 12:52

Бортников констатировал рост терроризма в 2022 году

фото ЗакС политика Бортников констатировал рост терроризма в 2022 году

На заседании Национального антитеррористического комитета 13 декабря в Москве подвели итоги года, о чем говорится на сайте организации. Директор ФСБ Александр Бортников отметил рост числа террористических проявлений, что главным образом в нынешнем году было характерно для областей вдоль украинской границы. Значительная часть такого рода эпизодов, по данным силовика, связана с диверсионной деятельностью в интересах Украины.

Из 123 предотвращенных с начала года преступлений так называемой террористической направленности собственно терактами признали только половину.

За год совместно с Роскомнадзором правоохранители добились удаления более 25 тысяч материалов террористического содержания. Число заблокированных "фейков" о военной спецоперации участники заседания оценили в 3,5 тысячи.

Наконец, совместными усилиями ведомства заблокировали банковские счета более трех тысяч граждан, замеченных в финансировании терроризма. Общий объем замороженных денежных средств превысил 94 млн рублей.

фото: kremlin.ru


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