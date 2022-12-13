"Становится понятно, что пытались скрыть чиновники": Вишневский рассказал о тратах на Мариуполь средств, предназначенных для уборки Петербурга

Депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский поделился 13 декабря информацией о тратах на восстановление Мариуполя средств, предназначенных на уборку Петербурга. Согласно приведенным данным, речь идет о более чем 100 миллионах рублей в первом полугодии.

Информация о тратах появилась после того, как жительница Петербурга выиграла суд у ГУДП "Центр" из-за травмы, полученной несколько лет назад вследствие падения на гололеде. Суд назначил ей компенсацию в размере 300 тысяч рублей, однако предприятие подало апелляцию с просьбой отменить решение или снизить названную сумму, обосновав это тяжелым материальным положением, написал Вишневский в своем Telegram-канале.

"За первое полугодие 2022 года его [ГУДП "Центр"] убыток составил почти 269 миллионов рублей", — указал депутат. В приведенном им тексте апелляции говорится, что свыше 100 миллионов рублей из этих денег ушли "на работы по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов города Мариуполь" в соответствии с распоряжением комитета по благоустройству № 157-р от 15 июня 2022 года.

"Деньги, направленные из бюджета Санкт-Петербурга в ГУДП "Центр" для уборки Петербурга, потратили в Мариуполе. Сто миллионов рублей", — заключил Вишневский и предположил, что аналогичные траты могли совершаться во втором полугодии.

Депутат отметил, что еще в сентябре получил информацию о распоряжении комблага касательно трат средств из бюджета Петербурга в Мариуполе. При этом обнаружить документ "ни в правовой базе, ни на сайте администрации" он не смог. На запрос с просьбой предоставить текст в комитете по благоустройству ответили Вишневскому отказом.

"Мне отказались его предоставить: председатель КБ Василий Пониделко написал, что это, мол, "внутренний документ комитета", имеющий "рекомендательный характер"", — пожаловался депутат и отметил, что также получил отказ от вице-губернатора Анатолия Повелия.

"Теперь становится понятно, что пытались скрыть чиновники, — завершил рассказ депутат. — Так что не удивляйтесь, почему так плохо убирают город. Деньги ушли в Мариуполь".